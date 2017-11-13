مصر : مقطع مصور يظهر اعتداء وحشياً لـ ” بلطجية ” على صيدلي داخل صيدليته باستخدام السواطير ! ( فيديو )

قالت صحيفة اليوم السابع، الاثنين، إن “مجموعة من البلطجية اعتدت بالسيوف على دكتور صيدلى داخل الصيدلية الخاصة به، والموجودة بمدينة زفتى فى محافظة الغربية”.

وأظهر مقطع مصور دخول أكثر من شخص صيدلية “محمد أبو بكر”، حاملين السيوف، قبل أن يقوموا بالاعتداء على الصيدلي وتحطيم صيدليته.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، أن الحادثة سببها “خلافات مالية وتعرض الصيدلي لواقعة نصب”.

وأوضح مدير أمن الغربية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 2 من المتهمين وجار ضبط المتهم الثالث.

وتبين من خلال التحريات أن سبب الاعتداء وجود خلافات تجارية حول بيع عقار سكني بالاسكندرية وتعرضه للنصب وعند فضحه لعملية النصب تم الاعتداء عليه.