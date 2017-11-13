وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى “ عدم التدخل ” في أزمة لبنان

13 نوفمبر، 2017
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين، الى “عدم التدخل” في لبنان، بدون ان يسمي السعودية التي أعلن منها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته ما أدى الى أزمة سياسية.

وقال لودريان عند وصوله الى اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في بروكسل “لكي يكون هناك حل سياسي في لبنان، يجب ان يكون لدى كل من المسؤولين السياسيين بالتأكيد حريته الكاملة في التحرك وان يكون عدم التدخل هو المبدأ الأساسي”. )AFP)

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رأي واحد على “وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى “ عدم التدخل ” في أزمة لبنان”

  1. لم نسمع هذا الكلام عندما يأتي مسؤول ايراني ويقولها بصراحة وبنص بيروت أن لبنان تابعية ايرانية!!

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