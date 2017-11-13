وزير الطاقة الإماراتي : متفائل بشأن سوق النفط في العام المقبل

وزير الطاقة الإماراتي : متفائل بشأن سوق النفط في العام المقبل

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الاثنين إنه متفائل بشان سوق النفط العام المقبل ومن المرجح أن تواصل السوق التعافي.

وذكر المزروعي في مؤتمر لقطاع الطاقة أن خفض المنتجين العالميين لإمدادات الخام ساهم في أقل من عام في تصريف نحو 180 مليون برميل من المخزونات.

وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة ستلتزم بأي قرار يجري الاتفاق عليه في اجتماع أوبك الشهر الجاري.(REUTERS)