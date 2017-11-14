أرجنتينيون يجربون شعور تعرض مدرسة لغارة جوية في محاكاة لما يفعله نظام بشار الأسد بسوريا ( فيديو )

14 نوفمبر، 2017
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أقيم في محطة مترو مزدحمة في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس نموذج لفصل دراسي سوري لزيادة الوعي بمعاناة اللاجئين السوريين.

والنموذج نسخة طبق الأصل من الفصول الدراسية بالمدارس السورية حيث يحوي مقاعد وكتبا ولوحة الكتابة، وإضافة إلى ذلك يحوي إنذارا من الضربات الصاروخية ومعلومات عن حياة أسرة لاجئة.

وبمناقشة الأزمة والدافع وراء تأسيس هذا النموذج قالت مديرة الاتصال في منظمة العفو الدولية بالأرجنتين لورا دوران «إذا دعمنا اللاجئين قليلا ولو بسنتين يمكن أن نصبح جزءا من الحل». (REUTERS)

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رأيان على “أرجنتينيون يجربون شعور تعرض مدرسة لغارة جوية في محاكاة لما يفعله نظام بشار الأسد بسوريا ( فيديو )”

  1. عصابة خارجة عن القانون الدولي وتقصف المدارس مما يوضح حجم انفلات عصابة الاسد . و تجاوزها المحظورات الى بيع المخدرات عالميا .

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