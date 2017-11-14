ألمانيا : شاب سوري خبأ ” 2500 يورو ” في ملابسه الداخلية يهاجم عناصر شرطة أرادوا تفتيشه !

هاجم شاب سوري، يبلغ من العمر 17 عاماً، عناصر من الشرطة الاتحادية، عندما أرادت تفتيشه، في محطة القطارات الرئيسية في مدينة إيسين، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “فيستدويتشه آلغماينه تسايتونغ” الألمانية، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة اكتشفت أن الشاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، يخبئ 2500 يورو، في سرواله الداخلي.

وقد ارتاب عناصر الدورية بالشاب، لما أبداه من ردة فعل عصبية حين لاحظ الدورية، يوم السبت (11/11)، عند الساعة الحادية عشر صباحاً، وحين تم تفتيشه لاذ بالفرار، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.

وقالت الصحيفة إن الشاب المسجل في سكن للاجئين، في مدينة نيدر أولم، التابلعة لولاية راينلاند بفالز، لم يفصح عن مصدر ذلك المبلغ.

وحين وجدت الشرطة هذا المبلغ لدى الشاب، وبعد المقاومة التي أبداها عند التفتيش، اشتبه العناصر بخرقه لقانون إعانات طالبي اللجوء، ولكنها بعد التشاور مع السلطة القضائية، تركته دون أن تتحفظ على المبلغ، بانتظار بدء تحقيق معه بسبب مقاومته لعناصر الشرطة.

المصدر : Westdeutsche Allgemeine Zeitung