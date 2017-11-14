البنتاغون : لن نكشف تسجيلات الرادار بخصوص القصف الأخير الذي طال الأتارب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، إنها لن تكشف عن تسجيلات الرادار المتعلقة بالغارات الجوية التي استهدفت سوقًا بريف حلب الغربي، وأسفرت عن مقتل العشرات.

وفي وقت سابق الإثنين، استهدفت غارات، سوقا شعبية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، شمالي سوريا، أودت بحياة 53، بحسب مصدر في الدفاع المدني.

تصريحات البنتاغون جاءت على لسان متحدثه، لشؤون الشرق الأوسط إريك باهون، ردًا على سؤال للأناضول، حول تسجيلات الرادار الموجودة لدى أمريكا بخصوص الغارات، لمعرفة منفذها سواء أكانت روسيا أو النظام السوري.

وأضاف المسؤول الأمريكي “لا نعرف من نفذ الغارات، ولا توجد لدينا معلومات بهذا الصدد، ومن ثم لا يمكننا الإشارة بأصابع الاتهام لروسيا أو النظام السوري”.

وتابع قائلا “ربما شاركنا من قبل تسجيلات الرادار المتعلقة بتحركات قوات أخرى، لكننا في هذه الحادثة لن نشارك تلك المعلومات”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات النظام السوري، ببلدة “خان شيخون”، بمحافظة إدلب، شاركت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيلات الرادار بخصوص العملية.

وأظهرت التسجيلات إقلاع الطائرات التي نفذت الهجوم، من مطار قاعدة الشعيرات الجوية (بريف حمص). (ANADOLU)