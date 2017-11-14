السعودية : توقيف محاسب عربي اختلس 12 مليون ريال من إحدى المؤسسات

14 نوفمبر، 2017
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قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، الاثنين، إن الأجهزة الأمنية بالقصيم ضبطت مقيماً عربياً تورط في اختلاس أكثر من 12 مليون ريال بإحدى المؤسسات التجارية ببريدة.

وأضافت الصحيفة: “أبلغ المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض إحدى المؤسسات لاختلاس مبلغ 12 مليونا وستمائة واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً”.

وتابعت: “أثمرت المتابعة الأمنية للجريمة من قبل المختصين بإدارة التحريات والبحث الجنائي عن ضبط المتهم (مقيم من جنسيةٍ عربية في العقد الثالث من العمر) يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات المحاكمة”.

 

 

 

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رأي واحد على “السعودية : توقيف محاسب عربي اختلس 12 مليون ريال من إحدى المؤسسات”

  1. أكيد من شلة المؤاومة و الممانعة و الداحية الجنوبية .. عمره 30 سنة و محاسب بشركة و قدران يوصل ل12مليون ريال؟!! .. هيدا مؤاومة و ممانعة يا عمي ما حدى غيرون بيأدر يعملها …

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