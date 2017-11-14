بطل رياضي سوري يفوز ببطولة عالمية في الـ ” كيك بوكسينغ ” في إيطاليا و يرفع علم الثورة

بطل رياضي سوري يفوز ببطولة عالمية في الـ ” كيك بوكسينغ ” في إيطاليا و يرفع علم الثورة

فاز رياضي سوري ببطولة عالمية في الكيك بوكسينغ بإيطاليا، وأهدى فوزه لشهداء سوريا، رافضاً تمثيل سلطات النظام الرياضية.

وقالت قناة الجزيرة، يوم الجمعة الماضي (10/11)، إن اللاعب السوري “حيدر وردة ابن مدينة حمص ببطولة العالم في الكيك بوكسنغ في إيطاليا، ونال اللقب والحزام إثر إنهاء النزال قبل يومين بتوجيه الضربة القاضية لخصمه الفرنسي”.

وأضافت: “وضمن مجهودات شخصية ودعم متواضع، استطاع وردة الوصول إلى المباراة النهائية وحسم اللقب لصالحه، بعيدا عن الاتحاد الرياضي السوري التابع للنظام السوري”.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة الرياضي السوري وهو يرفع علم الثورة السورية في حفل تتويجه.

تجدر الإشارة إلى أن وردة أعلن انشقاقه مع مجموعة من الرياضيين عن نظام الأسد مطلع 2012، بعد أن كان أحد أبطال سوريا قبل الثورة، وحصد العديد من البطولات آسيويا وأوروبياً، وفق المصدر ذاته.