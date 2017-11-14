” تعرض لغسيل دماغ في أحد المساجد ” .. وكالة روسية : مقتل ” ملاكم روسي ” في سوريا

قالت وكالة نوفوستي الروسية، الثلاثاء، إن ملاكماً روسياً، لقي مصرعه في سوريا، حينما كان يقاتل إلى جانب “داعش”.

وذكرت الوكالة أن الملاكم الروسي فياتشيسلاف لابشين، قتل في آذار الماضي، ولكن المعلومات حول مقتله ظهرت الآن فقط.

وبحسب ما صرحت به شقيقة لابشين، فإن الملاكم اعتنق الإسلام قبل 15 عاما، لكن العائلة تعاملت مع الأمر بهدوء، لأنها كانت تعتقد أن قريبها ببساطة تعرض لـ”غسل دماغي” في أحد المساجد التي زارها.

وخاض لابشين، المولود عام 1981، 9 نزلات في مسيرته الاحترافية، التي امتدت بين العامين 2005 و2009، فاز في خمس منها، وخسر في ثلاث، وتعادل في نزال واحد.

وتوج لابشين خلال مسيرته بلقب بطولة روسيا للملاكمة في العام 2006.(RT)