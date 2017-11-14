” حتى صاحب البقالة يمتلك دفتراً للتسجيل ” .. زعيم المعارضة التركية يطالب الرئيس التركي بالكشف عن مصير الـ ” 30 ملياراً التي يقول إنه أنفقها على اللاجئين السوريين ” ( فيديو )

” حتى صاحب البقالة يمتلك دفتراً للتسجيل ” .. زعيم المعارضة التركية يطالب الرئيس التركي بالكشف عن مصير الـ ” 30 ملياراً التي يقول إنه أنفقها على اللاجئين السوريين ” ( فيديو )

طالب زعيم أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا (حزب الشعب الجمهوري)، كمال كيليتشيدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن “كيفية إنفاق المليارات التي جمعها للسوريين”.

وقال أوغلو، خلال اجتماع لأعضاء الحزب، الثلاثاء، إن “أردوغان صرح أنهم أنفقوا 10 مليار دولار على السوريين، ومن ثم خرج في مدينة شانلي أورفا بتاريخ 23 حزيران من هذا العام، وصرّح أنهم أنفقوا 30 مليار دولار، إلا أننا إلى اليوم لانعلم أين ذهبت هذه المليارات”.

وأضاف: “في البداية 10 مليارات، ومن ثم أصبحت 30 مليار .. هناك أمر غريب”.

وتابع: “حتى صاحب البقالة يملك دفتراً ليسجل عليه جميع الحسابات، إلا أنني واثق كل الثقة بأن لا يلدريم ولا حتى أردوغان يعلم أين ذهبت هذه المليارات”.

وقال أيضاً: “30 مليار دولار تعني 90 مليار ليرة تركية، لو وُزعت على السوريين لانتهت مأساتهم، ورغم ذلك يوجد سوريون يموتون جوعاً، فأين ذهبت هذه النقود ؟”.

وختم حديثه مخاطباً الرئيس التركي بالقول: “لو كنت لست بآكلٍ للحق، فعلى من وأين أنفقت الـ 30 مليار دولار التي جمعتها .. عليك أن تعطي هذا الشعب حقه حتى القرش الأخير”.

مواضيع متعلقة

زعيم المعارضة التركية : المواطن التركي يدفع أجوراً في المشفى و السوريون لا يدفعون .. و نطالب باستفتاء حول منحهم الجنسية

زعيم المعارضة التركية يرفض منح الجنسية للسوريين : هم يرغبون بالذهاب إلى أوروبا .. و لا أحد يعلم الإرهابي من غير الإرهابي !

زعيم المعارضة التركية : لماذا لا نعطي أوروبا 6 مليارات يورو و تأخذ هي السوريين و الأفغان من تركيا !

زعيم المعارضة التركية يحذر : يوجد مليونا سوري في تركيا كثير منهم يتسولون و قد يقومون بـ ” أعمال سرية ” !

زعيم المعارضة التركية من مرسين : إن فزنا بالانتخابات سنعيد السوريين إلى بلادهم ( فيديو )

من جديد .. زعيم أكبر أحزاب المعارضة التركية عن السوريين في تركيا : يعيشون حياة مواطن درجة أولى و التركي درجة ثالثة ! ( فيديو )

زعيم المعارضة التركية يجدد مطالبته بعودة السوريين إلى بلادهم : لو تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاستحوذوا على كليس !