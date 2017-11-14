سيدة تدعي تحرش بوش الأب بها لتصبح المدعية السادسة !

ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، الاثنين، أن سيدة أمريكية صرحت بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب تحرش بجسدها، وهي السيدة السادسة التي تتدعي قيامه بالتحرش الجسدي.

وقالت روزلين كويغان للصحيفة البريطانية إن حادثة التحرش وقعت في نوفمبر 2003 في إحدى الاحتفاليات في تكساس حين كان عمرها في ذلك الحين 16 عاما عندما كانت تتصور مع الرئيس السابق بوش.

وفي التفاصيل التي سردتها السيدة كويغان للصحيفة أوضحت أن بوش مد يده تحت خصرها وتلمسها من الخلف، وعندما سألها محاورها: كيف تصفين شعورك في تلك اللحظات؟ أجابت كويغان: “رعب مطبق”.

بدوره قام ممثل الرئيس الأمريكي السابق، جيم ماكغرات بالاعتذار كعادته عن تصرفات بوش، كلما ادعت امرأة أنه تحرش بها، وذلك في بيان وأرسله لمقر الصحيفة دون الحضور والمشاركة في اللقاء.

وأوردت الصحيفة كلمات ماكغرات التي جاء فيها: “إن جورج بوش لم يكن يفكر بإيذاء أي واحدة من النساء اللاتي تصورن معه، أو التسبب لهن بأي إحراج بل تصرف على سجيته، وهو يقدم اعتذاره لجميع النساء اللاتي شعرن بالإهانة من غير قصد خلال التصوير”.

وكان ماكغرات قد أوضح في أغسطس الماضي لصحيفة “هيل” الأمريكية أن جورج بوش يعاني من مرض في الأعصاب ولا يستطيع تثبيت ذراعه ويبلغ الآن من العمر 93 عاما وهو مقعد منذ 5 سنوات ويستخدم كرسيا متحركا، ولذا فقد “كانت يد بوش تنزل، والكلام لماكغرات، تحت خصور النساء اللواتي تصورن معه”.

وشغل جورج بوش الأب منصب رئيس الولايات المتحدة في الأعوام 1989-1993. وقبل فوزه بمنصب الرئيس شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد الرئيس الراحل، رونالد ريغن، وعضوا في الكونغرس عن الحزب الجمهوري، وممثل الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الصين ومدير المخابرات المركزية. (RT)