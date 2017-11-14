لافروف : روسيا لم تتعهد بضمان خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن بلاده لم تتعهد بضمان خروج التشكيلات الموالية لإيران من سوريا.

وذكر لافروف، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية: “بخصوص ما يدور في الأراضي السورية، فإننا لم نبحث ذلك بعد مع الزملاء الأميركيين، سوى أننا نؤكد حقيقة التواجد الشرعي لنا وللإيرانيين بدعوة من الحكومة، وكذلك نؤكد حقيقة التواجد غير الشرعي الذي أوجدته الولايات المتحدة”.

وأشار لافروف الى أن الحديث مع الأميركيين كان يدور على وجه التحديد حول عمل آلية مناطق خفض التصعيد جنوب غرب سوريا.

وأضاف الوزير أن “مجموعات المسلحين الموالين للولايات المتحدة من مختلف المجموعات يشكلون الخطر الأكبر في سوريا”، مشيرا إلى أن تصريحات البنتاغون حول أن الولايات المتحدة لن تخرج من سوريا تتعارض مع اتفاقيات جنيف.