لعنة هواتف ” نوكيا ” تلاحق ” مايكروسوفت “

أكدت وسائل إعلام أن شركة “Lemaire Illumination” تقدمت بدعوى قضائية ضد #مايكروسوفت بسبب تقنيات استخدمتها الأخيرة في تصنيع بعض هواتف #نوكيا سابقا.

واستندت الدعوى التي قدمت إلى محكمة مدينة مارشال في تكساس الأمريكية إلى وثائق قدمتها شركة “Lemaire Illumination” تتهم فيها مايكروسوفت بسرقة براءات اختراع تتعلق بتقنيات إضاءة الشاشات التي ركبتها مايكروسوفت أثناء إنتاجها لهواتف نوكيا “Lumia 950″ و”Lumia 950 XL” التي اشتهرت منذ عامين تقريبا، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، والملفت للنظر وفقا للخبراء أن مايكروسوفت أنتجت تلك الأجهزة عام 2015، لكن الدعوى رفعت إلى المحكمة بعد أن تم إيقاف إنتاج تلك النماذج.

يذكر أن العديد من الشركات التقنية الكبرى تواجه دعاوى مماثلة أمام القضاء، ففي السنوات الأخيرة واجهت آبل اتهامات بـ”سرقة” براءات اختراع، كما تقدمت الأخيرة بدعوى ضد كوالكوم متهمة إياها باحتكار سوق الشرائح الإلكترونية المخصصة للاتصالات اللاسلكية.