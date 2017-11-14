مصور سوري وثق بعدسته جرائم بشار الأسد في حلب يفوز بجائزة دولية لحرية الصحافة ( فيديو )

فاز المصور السوري “كرم المصري” بجائزة “التميز في التغطية” التي يقدمها المركز الدولي للصحافيين في واشنطن.

ونال المصري الجائزة، الجمعة (10/11)، تقديراً لتغطيته المتميزة للأحداث في حلب وما شهدته من قصف ومعاناة.

ومنذ اندلاع الثورة، نشط المصري في مدينة حلب ووثق بعدسته ما تعرضت له المدينة من قصف وإجرام من قبل جيش بشار الأسد.

وبعد سيطرة النظام على المدينة بالكامل لجأ المصري إلى فرنسا.

ولا تعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها للمصري، حيث سبق وأن فاز بجوائز أخرى عن تغطياته المصورة، في فرنسا واليابان وتركيا.