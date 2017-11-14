مقتل ضابط رفيع في جيش بشار الأسد بدمشق

نعت صفحات وشبكات إخبارية موالية، الثلاثاء، ضابطاً رفيعاً في ميليشيات النظام المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

وذكر الإعلام الموالي أن “اللواء وليد خواشقي استشهد خلال الاشتباكات الدائرة في محيط دائرة المركبات في حرستا شرقي دمشق”.

ويشغل خواشقي منصب نائب مدير إدارة المركبات في حرستا، وينحدر من جوبة برغال، بريف القرداحة.

وخواشقي هو والد المذيعة في قناة “سما” التابعة للنظام “سونيا خواشقي”.

وقال ناشطون، إن اشتباكات عنيفة دارت الثلاثاء بين ميليشيات النظام والفصائل المعارضة في منطقة مبنى قيادة المركبات في حرستا، وسط قصف جوي نظامي استهدف عربين وحرستا.