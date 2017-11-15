ألمانيا : الشرطة تقبض على سارق ” تمرغ بفضلاته ” في محاولة لتجنب الاعتقال !

أقدم سارق على مرغ نفسه بفضلاته (برازه)، في سعي منه للهرب من اعتقاله، بعد أن سرق متجراً داخل محطة القطار الرئيسية في مدينة ايسن، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، الأحد (12/11) بحسب ما ترجم عكس السير، إنه وعند وصول الشرطة إلى المكان الذي تعرض للسرقة، لاحظت على الفور الملابس القذرة والرائحة الكريهة للص.

وزعم السارق، المولود في بولندا، أثناء اعتقاله أنه كان في حالة سكر، ورغم ذلك قامت الشرطة باعتقاله، وسرعان ما تبين أنه لم يكن كذلك، بعد إجراء فحص الكحول.

وأثناء التفتيش، عثرت الشرطة على البضائع المسروقة، والتي شملت عطورات وشفرات حلاقة، كما أخفى 3 مشارط في حزامه، وقامت الشرطة بمصادرتها.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 44 عاماً معروف لدى الشرطة، وقضى عدة أحكام في السجن.

وبدأ تحقيق أولي ضد الرجل، بتهمة السرقة واستخدام الأسلحة أثناء العملية، وقالت الشرطة إن الرجل قام بتمريغ نفسه بفضلاته ليتجنب تفتيش الشرطة له.

واختتمت الصحيفة بالقول، إنه تمت إعادة البضائع المسروقة إلى المتجر، وتم إخراجها من البيع لأسباب تتعلق بالنظافة.

المصدر : BILD