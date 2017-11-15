بالفيديو .. عروسان يتراشقان بالكيك أثناء حفل زفافهما

فوجئت عروس بدعابة من قبل عريسها أفسدت مكياجها وفستان زفافها، فبينما كان العروسان يقطعان كعكة زفافهما، قام العريس بدعابة لم ترق لعروسه حيث قام بتلويث وجهها بالكعك قبل أن ترد العروس عليه بوضع قطعة من الكعك على وجهه.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي المعركة التي تبادل فيها الزوجان تلويث بعضهما البعض بالكعك وسط جو من المرح الذي أضاف صبغة خاصة على الحفل، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وفي نهاية المطاف سقط بعض الكعك على فستان العروس الباهظ الثمن، وهرعت بعض الحاضرات لمساعدتها في تنظيفه.