بشار الأسد في ” الملتقى العربي لمواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي ” : الحرب ألحقت دماراً كبيراً بسوريا لكنها لم تسقط إيمان الشعب

15 نوفمبر، 2017
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زعم بشار الأسد أن “الهدف الأساسي من الحرب التي تتعرض لها سوريا هو إعادتها والمنطقة قرونا إلى الوراء عبر ضرب الشعور القومي والانتمائي لهذه المنطقة”.

وقال بشار أمس أمام جمع من المطبلين المهللين في ما أطلق عليه اسم “الملتقى العربي لمواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي”، بدمشق: “إن مواجهة المشكلات التي تواجه الأمة العربية وإعادة الألق إلى الفكر القومي الذي لا يمر بأحسن حالاته اليوم تتطلب العمل الجاد من أجل توضيح بعض المفاهيم التي استهدفت أمتنا من خلالها ومنها محاولات ضرب العلاقة التي تربط العروبة بالإسلام ووضع القومية العربية في موقع المواجهة مع القوميات الأخرى”.

وأشار إلى أن “العروبة والقومية العربية هي حالة حضارية وثقافية وإنسانية جامعة ساهم فيها كل من وجد في هذه المنطقة دون استثناء فهي لا تقوم على دين أو عرق محدد وإنما أساسها اللغة والجغرافيا الواحدة والتاريخ والمصالح المشتركة”.

وأكد على أنه “من الضروري العمل على توضيح فكرة عدم وجود أي تعارض أو تناقض بين الانتماء إلى العروبة والانتماء إلى الإسلام فكلاهما يصب باتجاه الآخر ويعززه”.

التصريحات الكاملة :

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4 آراء على “بشار الأسد في ” الملتقى العربي لمواجهة الحلف الأمريكي الصهيوني الرجعي ” : الحرب ألحقت دماراً كبيراً بسوريا لكنها لم تسقط إيمان الشعب”

  1. عّم يتذاكى علينا، عامل علينا جمال عبد الناصر وهو ما بيعرف شو عاصمة المغرب، ولا شو المقصود ببلاد الرافدين.
    انت يا سيادة الرئيس كتير عليك تكون حاجب على باب شي ضابط صغير.

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  2. من هم الرمم العفنة الذين حضروا هكذا مؤتمر؟ ألا لعنة الله عليهم فردا فردا وعلى من دعاهم واجتمع بهم.

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  3. المشكلة كلام جميل, بس هاد الحيوان ما بينفذ شي منو. يعني كلو ضحك عالدقون
    وين العروبة تبعك وايران يلي شعبها اكتر شعب بيكره العرب جبتو لسوريا ليقتل اهلك
    وين الوطنية تبعك وقت تقصف اهل بلدك بدل ما تقول انو السوري افضل من كل العالم متل اليابانيين عملو وفضلو شعبهم واعطوهم الرفاهية والتطور مو قتلوهم
    المشكلة وجعلنا راسنا هالارهابي بهالكلام الفارغ تبعو وبالآخر بدهم يجبرونا نتعلم اللغة الروسية الزبالة والفرنسية
    يلي عندو قومية بيفتخر بقوميتو وعروبتو وبيحاول يخلي سوريا تسبق اوروبا وامريكا بالتطور.
    بس هو معتبر الشعب السوري والعرب بشكل عام بالنسبة الو بس غنم والمصفقين اكبر دليل

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  4. ضرب الناس بالكيماوي هو الرجعية الحقيقية . و بشار اثبت انه متخلف و رجعي .
    لو كان هناك رئيس سنغافوري او ماليزي بدلا من بشار المتخلف . لكانت سوريا من الدول العظمى.

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