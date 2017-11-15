بعد أن استدانوا من أجل شرائها .. مزارعون يشتكون ارتفاع تكلفة نقل الأبقار من طرطوس إلى السويداء !

بعد أن استدانوا من أجل شرائها .. مزارعون يشتكون ارتفاع تكلفة نقل الأبقار من طرطوس إلى السويداء !

بلغت تكاليف نقل الأبقار من طرطوس إلى السويداء حوالي الـ 75 ألف ليرة للسيارة الواحدة، ما شكل عبئاً مالياً جديداً على كاهل المزارعين.

وقالت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام، أول أمس الاثنين، إن المزارعين طالبوا المصرف الزراعي والجهات المعنية، بتأمين نقل أبقارهم مجتمعة، على أن يتم تقسيم التكلفة على الجميع، خاصة وأن البعض منهم استدان مبلغ القسط الأول من تمويل القرض، وبالتالي عجزهم عن دفع تكاليف النقل.

وقال مدير فرع المصرف الزراعي في السويداء، نسيم حديفة، إن الاستيراد يتم من طرطوس، والتسليم حصراً عن طريق المؤسسة العامة للمباقر، نظراُ لعدم وجود فرع للمؤسسة في السويداء.

ولفت إلى إمكانية الاتفاق مع سيارات النقل المحملة بالخضار والمتوجهة إلى طرطوس، لنقل أبقارهم، بعد تفريغ حمولتها، وتوزيع التكلفة على عدد منهم، مشيراً إلى أنه تم تسليم 12 بقرة للمحافظة حتى الآن منذ بداية الاكتتاب.

وأكد تشجيع المصرف واستعداده لتمويل قروض البكاكير المحسنة، عبر فروعه المنتشرة بالمحافظة، إما نقداً بمبلغ 919 ألف، بعد دعم الحكومة للرأس الواحد، أو قرضاً بمبلغ 990 ألف بحيث يقوم المصرف بتمويل 75 % من قيمة الرأس الواحد وبمعدل راسين للمزارع غير المرخصة و5 رؤوس كحد أقصى للمزارع المرخصة، ومن يقوم بالاكتتاب يتم تسليمه الأبقار بشكل فوري فور الانتهاء من دفع القيمة أو الانتهاء من معاملة القرض خلال 24 ساعة كحد أقصى.