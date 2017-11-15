تعليقاً على ” قصة حب و إخلاص ” نادرة .. القاضي الشرعي الأول بدمشق : يجوز زواج المجنون أو المجنونة وفق هذه الشروط

تعليقاً على ” قصة حب و إخلاص ” نادرة .. القاضي الشرعي الأول بدمشق : يجوز زواج المجنون أو المجنونة وفق هذه الشروط

أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت العقل والبلوغ في الزوجين لتحقيق أهلية الزواج، ولكن المشرع أجاز أن يكون أحد الزوجين فاقدًا للأهلية بشروط.

ونقلت صحيفة البعث النظامية عن المعرواي قوله، أول أمس الاثنين: “يجوز تزويج فاقد/ة الأهلية (مجنون سفيه أو مغفل) إذا تم الحصول على تقرير طبي يثبت أن الزواج قد يسهم في الشفاء وأنه لا يشكل خطرًا عليهما، وفقاً لنوع الجنون، حيث يحال الموضوع إلى الطبابة الشرعية ويسأل إذا كان الزوج أو الزوجة فاقداً لأهلية، وفيما إذا كان الزواج يؤثر في شفائه أو يؤكد عدم وجود عائق طبي لإتمام الزواج”.

وأضاف المعراوي، أنه إذا أثبت عدم وجود ضرر على المجنون أو المجنونة، فالقاضي يأذن بالزواج ويعين قيماً ويتم عقد الزواج، وحيث يتم تبادل ألفاظ وعبارات عقد الزواج بين القيم والطرف الآخر.

وجاء استفسار الصحيفة من القاضي الشرعي، بعد واقعة زواج شاب بكامل أهليته وصحته، من فتاة تعاني من مشاكل صحية وعقلية، في دمشق.

وقالت الصحيفة إن خلف هذا الزواج “قصة حب لا تقل في ما تجسده من معاني الوفاء وقيم الإخلاص والتضحية والحب.. ما تختزنه ذاكرة التاريخ عن حب قيس وليلى وروميو وجوليت، فهذا الشاب كان خاطباً للفتاة قبل أن تتعرض للحادث الذي أفقدها النطق والسمع وأذاها دماغياً ولكنه أصر على الارتباط بها رغم إصابتها ومتابعة رحلة العمر معها على متن قطار الزوجية”.