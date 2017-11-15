تيار المستقبل يرد على ” رئيس النظام الإرهابي المجرم بشار الأسد ” : أنت ” آخر كائن ” يحق له التحدث عن السيادة !

تيار المستقبل يرد على ” رئيس النظام الإرهابي المجرم بشار الأسد ” : أنت ” آخر كائن ” يحق له التحدث عن السيادة !

رد تيار المستقبل اللبناني، الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل سعدالدين الحريري، بعنف على تصريح لبشار الأسد، قال فيه، الثلاثاء، إن الحريري قد أقيل، وأنه يفتقد سيادته على قراره.

وقال التيار إن الأسد “آخر كائن” يحق له التحدث عن السيادة.

وقال التيار في بيانه المقتضب ليل الثلاثاء: “نُسب إلى رئيس النظام الارهابي المجرم بشار الأسد قوله ان الرئيس سعد الحريري ليس سيد نفسه.. إن بشار الأسد هو آخر كائن على الكرة الارضيّة يحق له التحدث عن سيادة النفس وحرية القرار. وما ينعت به الرئيس الحريري هو أدنى صفة من صفات الأسد المشينة”.

وختم البيان بالقول: “في جميع الأحوال، فليكف بشار الأسد عن حشر أنفه في المواضيع اللبنانية وليتوقف عن بخ السموم في ما يعني اللبنانيين وقضاياهم”.