جورج وسوف يتحدث عن شائعات وفاته : ” أسرع خبر أسبوعي عني هو خبر موتي .. ارحموني ! ” ( فيديو )

15 نوفمبر، 2017
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رد المغني السوري جورج وسوف على شائعات وفاته عبر مقطع مصور نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك.

وقال وسوف: “أسرع خبر أسبوعي عني هو خبر موتي. كلنا سنموت. انا بألف خير والحمد لله رب العالمين، ولكن في كل مرة أكون مرتبطاً بحفل تنطلق شائعة بأنني مت”.

وأضاف: ” ماذا تريدون مني يا أولاد الحلال.. ارحموني قليلاً.. لدي حفلات خلال الفترة المقبلة في باريس في 24 و25 الجاري.. دائماً يلاحقوني بالشائعات.. أحياناً يقولون بأنني غير قادر على الكلام وأحياناً بأنني غير قادر على السير. الأيام هيك صارت”.

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3 آراء على “جورج وسوف يتحدث عن شائعات وفاته : ” أسرع خبر أسبوعي عني هو خبر موتي .. ارحموني ! ” ( فيديو )”

  1. الله كريم .. إن شاء الله ما بتموت إلا فطيسة بمية بلاء ومرض وخنقة أنت وربك الكلب بشار الأسد ومن أيده بقول أو فعل أو نية

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  2. الله يرحمك من زمان …لان الانسان ليس كاتب او مغني اولاعب فتبول مشهور الانسان هو موقف انساني ولم تكن موفق ياسيد وسوف جورج بانسانيتك اتجاه الشعب السوري الذي احبك واحبك واحب اغانيك وصلى لك بمحنك الصحية ومااكثرها ولكنك فشلت عند اول امتحان لرد المعروف لهذا الشعب الطيب . ووقوفك الغير مبرر له مع قاتل وجلاد هذا الشعب الطيب .
    لذلك اقول انك ميت من زمان وماكتير مهم بالنسبة للشعب السوري متى يتم دفنك . لان الانسان موقف وكل من يسير ع تراب فهو تراب .

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