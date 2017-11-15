جورج وسوف يتحدث عن شائعات وفاته : ” أسرع خبر أسبوعي عني هو خبر موتي .. ارحموني ! ” ( فيديو )

جورج وسوف يتحدث عن شائعات وفاته : ” أسرع خبر أسبوعي عني هو خبر موتي .. ارحموني ! ” ( فيديو )

رد المغني السوري جورج وسوف على شائعات وفاته عبر مقطع مصور نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك.

وقال وسوف: “أسرع خبر أسبوعي عني هو خبر موتي. كلنا سنموت. انا بألف خير والحمد لله رب العالمين، ولكن في كل مرة أكون مرتبطاً بحفل تنطلق شائعة بأنني مت”.

وأضاف: ” ماذا تريدون مني يا أولاد الحلال.. ارحموني قليلاً.. لدي حفلات خلال الفترة المقبلة في باريس في 24 و25 الجاري.. دائماً يلاحقوني بالشائعات.. أحياناً يقولون بأنني غير قادر على الكلام وأحياناً بأنني غير قادر على السير. الأيام هيك صارت”.