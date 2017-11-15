حاكم عجمان يزور المخيم الإماراتي للاجئين السوريين في الأردن .. و يقول : ” الإمارات تقوم بواجبها الإنساني للتخفيف عن الأشقاء السوريين “

حاكم عجمان يزور المخيم الإماراتي للاجئين السوريين في الأردن .. و يقول : ” الإمارات تقوم بواجبها الإنساني للتخفيف عن الأشقاء السوريين “

قالت وكالة أنباء الإمارات، الاثنين، إن عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يرافقه ولي عهد عجمان، الشيخ عمار بن حميد النعيمي، زارا المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود في الأردن.

وافتتح خلال الزيارة “عيادات المركز الطبي في المستشفى الإماراتي الميداني في المفرق والتي شيدت بمكرمة للاجئين السوريين، واطلع على التجهيزات والمستلزمات الحديثة المستخدمة في المستشفى”.

و أعرب حاكم عجمان عن سعادته بزيارة المخيم، مشيداً بـ “توجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمد يد العون والمساعدة للأشقاء من اللاجئين السوريين”.

وأكد أن “دولة الامارات تقوم بواجبها الانساني بالمساهمة في التخفيف على الأشقاء من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، لافتاً إلى الواجب الانساني المنوط بدول العالم العربي والاسلامي تجاههم”.

وثمن حاكم عجمان “جهود القائمين علي المخيم و المستشفى علي ما يقدمونه من خدمات صحية وتعليمية وإنسانية للأشقاء السوريين، مؤكداً قدرة المستشفي والمخيم و بعزيمة الفريق العامل فيه علي تخفيف معاناة سكانه”.

وقال، بحسب ما نقلت الوكالة: “إن واجبنا تجاه أشقائنا السوريين حتى عودتهم إلى ديارهم يحتم علينا أن نمد لهم يد العون و المساعدة ليتغلبوا علي مصاعب الحياة التي يواجهونها”.