حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يدعو إلى بقاء القوات الأمريكية في سوريا بعد هزيمة ” داعش “

حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يدعو إلى بقاء القوات الأمريكية في سوريا بعد هزيمة ” داعش “

رحب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري يوم الأربعاء بدور أطول أمدا للقوات الأمريكية في سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قائلا إن الأمريكيين عليهم أن يواصلوا الاضطلاع بدور في سوريا لحين التوصل إلى حل سياسي.

وفي رسالة مكتوبة إلى رويترز قال شاهوز حسن الرئيس المشترك للحزب إن ذلك ربما يكون مفيدا.

وقال حسن، الذي خلف صالح مسلم: ”بدون تحقيق حل سياسي للأزمة السورية واستمرار التدخل التركي والإيراني في سوريا وبقاء مجموعات القاعدة في سوريا سيكون من الأفضل استمرار عمل التحالف الدولي“.(REUTERS)