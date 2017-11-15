دمشق : شهداء و جرحى في استمرار للقصف النظامي على الغوطة .. و معركة جديدة لـ ” تحرير إدارة المركبات “

دمشق : شهداء و جرحى في استمرار للقصف النظامي على الغوطة .. و معركة جديدة لـ ” تحرير إدارة المركبات “

استشهد ما لا يقل عن 16 شخصاً، وجرح أكثر من 100 آخرين، خلال الساعات الثلاثين الماضية، جراء قصف جوي ومدفعي للنظام على مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أكثر من 50 غارة جوية و250 قذيفة مدفعية وقذائف عنقودية، استهدفت منذ عصر الثلاثاء مدن “عربين” و”حمورية” و”دوما” و”كفر بطنا” و”سقبا” وبلدتي “مديرا” و”مسرابا”.

ومنذ أسبوع، شن النظام قصفاً على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، رغم أن الغوطة الشرقية ضمن مناطق خفض التصعيد أو التوتر (الخالية من الاشتباكات) المنبثقة عن مباحثات أستانة، ووفق ذلك أعلنت روسيا وقف إطلاق النار بها في 22 تموز الماضي.

وتعاني الغوطة الشرقية من حصار قوات النظام منذ أكثر من 5 سنوات، تسبب بانقطاع في الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، حيث لجأ القاطنون هناك إلى تأمين الكهرباء عبر مولدات طاقة تعمل بالوقود، فيما يستخرجون المياه من الآبار التي حفروها في المنطقة.

وشهدت الفترة الأخيرة وفاة أطفال بسبب سوء التغذية، بعد أن ضيّق النظام حصاره المفروض، عبر إحكام قبضته على طريق تهريب المواد الغذائية، ومنع بعض الوسطاء المحليين من إدخال أي أغذية إلى المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف مدني.

وشهد اليومان الماضيان معارك عنيفة بين الفصائل المعارضة وميليشيات النظام في منطقة “إدارة المركبات” في حرستا، وسط أنباء متضاربة عن نسب السيطرة فيها، في حين بث ناشطون مقاطع مصورة تظهر عدداً من قتلى وأسرى عناصر النظام.

ومساء الأربعاء، أعلنت حركة أحرار الشام عن انطلاق معركة “بأنهم ظلموا” بهدف تحرير منطقة إدارة المركبات “بمختلف مباني القيادة والإدارة فيها بالإضافة إلى الرحبة العسكرية وبعض المناطق المحيطة بها”.

وأعلنت الحركة عن رغبتها في الالتزام باتفاقية خفض التوتر، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وتدعو الدول الضامنة للعب الدور المنوط بها و “لجم الأسد وآلته الإجرامية”.