” روسيا اليوم ” تقارن بين الجيشين التركي و المصري .. ” أكبر جيشين في الشرق الأوسط “

” روسيا اليوم ” تقارن بين الجيشين التركي و المصري .. ” أكبر جيشين في الشرق الأوسط “

نشرت قناة “روسيا اليوم” الروسية، “إنفوغراف” قارنت فيه بين الجيشين التركي والمصري، واصفة إياهما بالأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت القناة، يوم الثلاثاء، إنه “بنظرة سريعة على تصنيف لموقع Global Fire Power المتخصص بترتيب قدرات الجيوش، يمكن ملاحظة أن الجيش المصري أصبح يشكل قوة عالمية عظمى باحتلاله المركز العاشر عالمياً والأول عربياً”.

ويأتي ترتيب الجيش المصري مباشرة بعد الجيش التركي صاحب المركز التاسع عالمياً، وبذلك يكون الجيشان التركي والمصري الوحيدين في قائمة العشر الأقوى عالمياً من منطقة الشرق الأوسط، وفق القناة.

وأضافت: “يعتمد تصنيف الموقع على الكثير من العوامل مثل تنوع السلاح ضمن مجاميع الأعداد التي توفر توازنا أفضل، أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوي القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لـ 10 حاملات طائرات”.

وختمت: “يأخذ التصنيف بعين الاعتبار التحالفات الإقليمية للدول بالإضافة لعدد السكان والمنافذ البحرية والبرية وطبيعة التضاريس الجغرافية لكل دولة، ومن ثم يقوم بإعطاء علامات ذات أوزان مختلفة لكل من المعايير السابقة”.