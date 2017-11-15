سياسي لبناني لبشار الأسد : ” أنت وقح .. ألا يكفي ما ارتكبته أنت و والدك من قبلك ؟ “

سياسي لبناني لبشار الأسد : ” أنت وقح .. ألا يكفي ما ارتكبته أنت و والدك من قبلك ؟ “

رد رئيس حركة التغيير، في لبنان، المحامي ايلي محفوض على كلام بشار الأسد الذي حول سعد الحريري، واصفاً إياه بالوقح.

وقال محفوض، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية: “‫بشار الأسد أنت وقح تماديت وتتمادى بتعاطيك مع ‫لبنان أل يكفي ما ارتكبته ووالدك من قبلك وما أنزلتم بنا احتلالًا دمارًا خرابًا مجازرًا نهبًا واغتيالات ليس من اختصاصك توصيف استقالة الرئيس سعد الحريري وإذا كان هو ليس سيد نفسه فأنت سيد بقتل الشعب السوري وفنان باقتلاع حناجر المنشدين”.

وتابع: “مرة جديدة أنت وقح بتجاسرك على رئيس حكومتنا”.

وختم محفوض: “ليس العتب على بشار الاسد حامل عقيدة ابتلاع ‫لبنان واعتباره جزءًا من ‫سوريا فنظامه نظام عدائي بامتياز للبنان إنما اللوم كل اللوم على بعض لبنانيين يشتغلون عملاء للنظام السوري يقدّمون له الخدمات ولهؤلاء أسأل هل رأيتم سوري واحد عميل للبنان؟”.