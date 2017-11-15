غضب كبير في مصر من الفنانة شيرين بسبب ” مزحة ثقيلة ” عن نهر النيل ! ( فيديو )

أثارت مزحة عابرة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب غضب المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قالت إن الشرب من نهر النيل يسبب الـ “بلهارسيا”.

وخلال إحدى الحفلات، طلبت إحدى معجبات شيرين منها أداء أغنية “مشربتش من نيلها”، فما كان من شيرين إلا أن ردت عليها بالقول: “النيل بيجيب بلهارسيا (جرثومة)، اشربي مية إيفيان أحسن”.

وقوبلت مزحة شيرين بغضب عبر مواقع التواصل، وأطلق مصريون هاشتاغ “بشرب من نيلها ومش هسمع شيرين”.

وعلق الموسيقار المصري حلمي بكر على ما حدث بالقول، إن شيرين لم تتعلم من أخطائها، “وهي تصر على الحديث لتصبح صاحبة الدم الخفيف ولا تجيد ذلك، ومن قبل طالبتها بالغناء فقط وعدم الحديث، واصفاً كلامها، في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، بأنه “إهانة لمصر وتصريحاتها الخاطئة والمستمرة والمتكررة ستقودها للاعتزال المبكر”.

أما المحامي سمير صبري، فتقدم ببلاغ ضدها “لإهانتها وإساءتها لمصر”، مضيفاً أنه “في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة شيرين عبد الوهاب بأسلوب متدنٍ أثناء إحيائها حفلًا غنائياً في لبنان”.

ولاحقاً، أصدرت شيرين بياناً رسمياً اعتذرت فيه عما بدر منها، وقالت: “هذا الفيديو الذي أصاب أبناء وطني بالصدمة من حفلة في الشارقة منذ أكثر من عام و لن أبحث وراء من إحتفظ به كل هذه المدة ليظهره الآن و في هذا التوقيت، و عندما شاهدته شاهدته كما لو كان هذا الموقف يحدث أمامي لأول مرة و كما لو كانت من تتحدث فيه شخص غيري فأنا بالفعل لا أتذكر اني قلت هذا الكلام لأنني بالطبع لا أعنيه و لا يعبر عما بداخلي تجاه وطني ، و كما ذكرت سابقا كانت دعابة سخيفة لو عاد الزمن بي بالتأكيد لما كررتها”.