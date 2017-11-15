في خطوة مفاجئة و غير متوقعة .. إنشقاق ” طلال سلو ” الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية !

في خطوة مفاجئة و غير متوقعة .. إنشقاق ” طلال سلو ” الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية !

قال ناشطون معارضون في ريف حلب الشمالي، إن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية “طلال سلو” انشق عن القوات ووصل إلى مناطق سيطرة الجيش الحر.

وذكر مرصد الشمال السوري (NSO)، نقلاً عن مصدر مسؤول أن سلو وصل إلى جرابلس، اليوم الأربعاء، بعد أن تم تأمين انشقاقه بالتنسيق مع الفصائل المعارضة.

وأفاد المرصد أن “سلو وصل إلى حاجز عون الدادات الفاصل بين مناطق سيطرة قسد ومناطق درع الفرات في منطقة تطل على نهر الساجور بين مدينة منبج وجرابلس وكان يستقل سيارة جيب نوع تويوتا مصفحة، ومعه سلاح الشخصي وبعض المعدات العسكرية”.

وتناقل ناشطون أنباء تفيد بتوجه سلو إلى تركيا بعد انشقاقه، بالتنسيق مع السلطات التركية، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

من جهتها، قالت شبكة “رووداو” الكردية، نقلاً عن مصدر داخل قوات سوريا الديمقراطية -لم تسمه- إن سلو “ترك منصبه”، دون ذكر الأسباب.

وينحدر سلو (52 عاماً) من ريف حلب الشمالي (الراعي)، وهو من أصول تركمانية، وكان قائداً لفصيل تركماني في الجيش الحر، قبل أن ينضم لقوات سوريا الديمقراطية عند تشكيلها، ويصبح الناطق باسمها.

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