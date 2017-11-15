في خطوة مفاجئة و غير متوقعة .. إنشقاق ” طلال سلو ” الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية !

15 نوفمبر، 2017
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قال ناشطون معارضون في ريف حلب الشمالي، إن الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية “طلال سلو” انشق عن القوات ووصل إلى مناطق سيطرة الجيش الحر.

وذكر مرصد الشمال السوري (NSO)، نقلاً عن مصدر مسؤول أن سلو وصل إلى جرابلس، اليوم الأربعاء، بعد أن تم تأمين انشقاقه بالتنسيق مع الفصائل المعارضة.

وأفاد المرصد أن “سلو وصل إلى حاجز عون الدادات الفاصل بين مناطق سيطرة قسد ومناطق درع الفرات في منطقة تطل على نهر الساجور بين مدينة منبج وجرابلس وكان يستقل سيارة جيب نوع تويوتا مصفحة، ومعه سلاح الشخصي وبعض المعدات العسكرية”.

وتناقل ناشطون أنباء تفيد بتوجه سلو إلى تركيا بعد انشقاقه، بالتنسيق مع السلطات التركية، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

من جهتها، قالت شبكة “رووداو” الكردية، نقلاً عن مصدر داخل قوات سوريا الديمقراطية -لم تسمه- إن سلو “ترك منصبه”، دون ذكر الأسباب.

وينحدر سلو (52 عاماً) من ريف حلب الشمالي (الراعي)، وهو من أصول تركمانية، وكان قائداً لفصيل تركماني في الجيش الحر، قبل أن ينضم لقوات سوريا الديمقراطية عند تشكيلها، ويصبح الناطق باسمها.

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5 آراء على “في خطوة مفاجئة و غير متوقعة .. إنشقاق ” طلال سلو ” الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية !”

    1. اتمنى ان يتحقق ما قلته لان الباطل يبقى باطلا ولو فاز بجولة او اكثر بمساعدة الروس والامريكان وحلف الشيطان المتمثل بالنظام وكل مؤيديه ومن صنعهم من امثال داعش التي سهلت لكل الطامعين طريقهم واعتطهم بطولات كاذبة وانتصارات مزيفة

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  2. إسف لهذا القول و قد اكون مخطئا
    لقد علمتني الثورة ان الكثير من السوريين رخيصين جدا و خونة و ان سوريا رخيصة للغاية عند09% من السوريين و الا لما كنا اوصلناها الى هذا الوضع
    اعرف ان المسؤول الأول و الأخير هو السافل المنحط الذي لن يسجل التاريخ خيانة بحجم خيانته هو و طائفته
    و لكن كلنا شركاء في تدمير سوريا
    سلوا انشق و هرب الى تركيا و الجميع يفعل نفس الشيء ة لكن لا احد يهرب لسوريا ليقول تعالوا ننقذها

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  3. يجب محاكمته على مشاركته في جرائم قسد والتحالف الدولي في تدمير الرقة وإخراج مجرمي داعش منها معززين مكرمين!

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  4. الله بيعين بس, ليس ما بيتفقو الثوار مع قسد وبيعملو جبهة وحدة كبيرة وبيدعسو راس النظام وكل واحد بيحقق يلي بدو ياه؟

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