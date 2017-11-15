ممثل السعودية بالأمم المتحدة : لست مسؤولاً عن خزانة ملابس الرئيس الحريري ! ( فيديو )

في مؤتمر صحفي لعبدالله المعلمي، ممثل السعودية للأمم المتحدة، نعت اتهامات الإقامة الجبرية لسعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المستقيل، في السعودية بأنها “اتهامات مضحكة”، كما أضاف أنه “ليس مسؤولاً عن خزانة ملابس الحريري” عندما سُئل عن ارتداء رئيس الوزراء لذات البدلة في الأيام الثلاث الأولى بعد استقالته.

كما تحدث المعلمي عن السياسة الخارجية للسعودية في المنطقة العربية بشكل عام، قائلاً إن “الاضطراب العربي لعام 2011” وضع مسؤولية ضمان استقرار المنطقة على عاتق المملكة العربية السعودية. (CNN)