وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي : السعودية لن تطبع علاقتها مع إسرائيل بأي شكل قبل حل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي : السعودية لن تطبع علاقتها مع إسرائيل بأي شكل قبل حل القضية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن السعودية لن تطبع علاقتها مع إسرائيل بأي شكل، قبل حل القضية الفلسطينية، مؤكدة تقديم الرياض كل الدعم للوصول إلى حل قائم على أساس الشرعية الدولية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال استقباله في مقر الوزارة برام الله، رئيس البرلمان السويدي، أيربان أهلين، والوفد المرافق له.

وأشار المالكي، إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد أكد ذلك للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماعهما في الرياض الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير الفلسطيني في بيان أن السعودية تقدم كل الدعم وعلى المستويات كافة للفلسطينيين بغية الوصول إلى حل قائم على أساس الشرعية الدولية وقراراتها. (RT)