دمشق : معركة ” إدارة المركبات ” مستمرة .. قتلى للنظام و قصف عن طريق الخطأ و تقدم لـ ” أحرار الشام ” (فيديو + صور)

دمشق : معركة ” إدارة المركبات ” مستمرة .. قتلى للنظام و قصف عن طريق الخطأ و تقدم لـ ” أحرار الشام ” (فيديو + صور)

تواصلت، لليوم الثالث على التوالي، معركة “بأنهم ظلموا” التي أطلقتها حركة أحرار الشام في ريف دمشق، بهدف السيطرة على منطقة “إدارة المركبات” الاستراتيجية في حرستا.

وتمكنت الحركة، الخميس، من تحقيق تقدم وتكبيد ميليشيات النظام خسائر كبيرة، في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي النظامي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين، بينهم أطفال.

وبثت “أحرار الشام” صوراً ومقاطع مصورة تظهر جانباً من المعارك الدائرة، وقاتل إنها تمكنت من قتل ما لا يقل عن 80 عنصراً من قوات النظام بينهم نائب قائد إدارة المركبات الذي اعترف النظام بمقتله أول أمس.

واستهدفت طائرات النظام، عن طريق الخطأ، مقرات لعناصرها في منطقة الاشتباكات ما أدى إلى مقتل عدد منهم، مع تأكيدات للحركة بأن هذا الاستهداف الخاطئ هو الثالث من نوعه.

وتكمن أهمية المنطقة التي تشهدها المعارك، بأنها صل الوصل الرئيسية بين عربين وحرستا، في الغوطة الشرقية.