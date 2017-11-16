الجبير : حزب الله يعرقل العملية السياسية في لبنان و ادعاءات عون باحتجاز الحريري باطلة

شن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هجوما قويا على حزب الله اللبناني واتهمه بأنه يعرقل العملية السياسية في لبنان.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض إن “حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول وعليها نزع السلاح … لا يجوز لميليشا أن تمتلك سلاحا… قالوا إن السلاح للمقاومة، ولكن ما دخل المقاومة في سورية؟ …”.

وأضاف: “حزب الله يعرقل العملية السياسية في لبنان، وهو أداة في يد الحرس الثوري الإيراني وتستخدمه إيران لبسط نفوذها في المنطقة وهز استقراراها… وإذا استطاع لبنان تحجيم دور حزب الله سيكون بخير”.

وردا على سؤال بشأن إمكانية التصعيد مع لبنان، قال: “يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله وهناك خطوات فعلية بهذا الصدد”.

وحول اتهامات الرئيس اللبناني ميشال عون للسعودية باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، قال الجبير: “الحريري مواطن سعودي ويعيش هو وأبناؤه في السعودية بإرادته… وادعاءات عون باطلة ومرفوضة ولا أساس لها”.

وقال إن الحريري يعيش في السعودية برغبته وأن قرار عودته إلى لبنان بيده.

من جانبه، صرح لودريان بأنه بحث في السعودية ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وقال في المؤتمر إن “الحريري مدعو لزيارة فرنسا متى رأى أن الزيارة مناسبة… وسوف نستقبله كصديق”.

وأضاف: “تكلمنا عن لبنان وأكدنا على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان بعيدا عن التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية… ونعمل للتنسيق للعودة إلى الوضع الطبيعي ونتمنى أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن”.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن قلق بلاده من “نزعة الهيمنة” الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا بشكل خاص إلى برنامج الصواريخ البالستية في إيران.

وقال في المؤتمر الصحافي إن فرنسا قلقة “من تدخلات إيران في الأزمات الاقليمية ومن نزعة الهيمنة لديها، وتحديدا من برنامج الصواريخ البالستية”.(DPA-AFP)