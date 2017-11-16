السعودية : مناشدات لإيقاف ترحيل سوري متهم بـ ” تمويل جبهة النصرة ” إلى سوريا

تداول ناشطون ومصادر إعلامية معارضة، أنباء تفيد بنية السعودية تسليم معتقل لديها لسلطات النظامم في دمشق.

وذكر الناشطون أن السلطات السعودية أبلغت السوري “حمود حميد الشيخ”، المعتقل منذ عامين، بأنها ستقوم بتسليمه للنظام، علماً أنه مطلوب للأفرع الأمنية، وهو ينحدر من مدينة الطبقة.

وذكر الإعلامي السوري موسى العمر، عبر صفحته في تويتر، أمس الأربعاء، أن شقيق الشيخ قال إنه تواصل معه “ليناشد السلطات السعودية عدم ترحيله لدمشق خلال ساعات بسبب أنه مطلوب للنظام السوري بعد اعتقال سنتين ونصف بتهمة تحويل مالي من المملكة ل جبهة النصرة قبل ٣ سنوات”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “يقول أخاه عبد الحنان إنه الآن في مطار جدة وقد أخذ حكم براءة من تمويله الإرهاب مع قرار تسفير لبلده الأصلي .. سوريا .. وعليه يناشد المسؤولين لو تكرموا بإبقائه مؤقتاً في المملكة”.

ولم يعرف مصير الرجل، وما إذا كان تم ترحيله أم لا حتى لحظة تحرير الخبر (12.30 PM).