الممثل التركي كيفانتش تاتليتوغ يغضب معجبيه بسبب صورة لمصطفى أتاتورك

أثار الفنان التركي كيفانتش تاتليتوغ، الشهير عربياً بـ “مهند”، حفيظة معجبيه؛ لتأخره في نشر صورة الزعيم التركي الراحل #مصطفى_كمال_أتاتورك بعد أيام من إحياء الأتراك ذكرى وفاته الـ79 والتي تصادف العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

ونشر كيفانتش صورة لأتاتورك وعلّق عليها قائلاً: “سيدي صاحب النظرات الثاقبة، مؤسس الجمهورية التركية القائد مصطفى كمال أتاتورك”، لينقسم متابعي الفنان بين مرحب بالصورة ومنتقد.

وطالبت بعض التعليقات كيفانتش بضرورة احترام أتاتورك وإحياء ذكراه في موعدها، فيما أشاد آخرون بموقف الفنان وطالبوه بعدم الاهتمام بالانتقادات الموجهة له، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، تعليقات المعجبين أجبرت الفنان التركي على توضيح موقفه من الصورة، حيث عاد وعلق عليها مؤكداً عدم وجود وقت محدد لتذكّر أتاتورك، داعياً منتقديه للهدوء وعدم تفسير الموقف بطريقة خاطئة.

ويتواجد كيفانتش، الذي يحظى بشهرة واسعة، في جزيرة كاش (جنوب تركيا)؛ لتصوير أحداث فيلمه الجديد “هيا يا بني”، الذي يلعب فيه دور الأب والمنتظر عرضه الصيف القادم.

ولا يزال مسلسل كيفانتش الأخير”جسور والجميلة”، الذي شاركته في بطولته الفنانة توبا بيوكستون، يحقق نجاحاً واسعاً بعد أشهر من انتهاء تصويره، حيث يُعرض المسلسل في العديد من دول العالم، بينها دول عربية.