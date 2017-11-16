بهاء الحريري يدعم شقيقه سعد .. و يؤكد : حزب الله هو ذراع إيران في لبنان

بعد تردد اسمه كثيرا في التحليلات الصحفية حول إمكانية ظهوره على الساحة السياسية اللبنانية إثر استقالة أخيه رئيس الوزراء سعد الدين الحريري، شن رجل الأعمال اللبناني، بهاء الحريري، هجوما ناريا على حزب الله، الذي وصفه بأنه “الذراع الإيرانية في اللبنانية”، معتبرا أن طهران “لاعب خارجي خبيث” مع تأكيده وقوف العائلة إلى جانب الرياض.

وقال بهاء في بيان: “أدعم قرار أخي سعد بالاستقالة من رئاسة الحكومة بوجه المطالب والأفعال المتزايد لحزب الله، الذراع الإيرانية في لبنان”.

وشدد الحريري على أن عائلته “وقفت على الدوام لتدافع عن المبادئ التي تجعل لبنان بلدا فريدا على مستوى العالم، لوحة فسيفساء جميلة من مختلف العقائد والخلفيات السياسية التي تثبت كيف يمكن للناس من مختلف الثقافات والمعتقدات العيش والنمو والازدهار في وئام” مضيفا: “لا يمكن سوى للاعب خارجي خبيث، مثل إيران وذراعها اللبنانية، حزب الله، الإخلال بهذا التوازن لأنها مجموعة تسعى الآن للسيطرة على لبنان”.

ولفت الحريري إلى أن أسرة الحريري باقية على نهج رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري، الذي اغتيل في بيروت عام 2005 بظروف مازالت مطروحة أمام محكمة دولية خاصة. وأكد أن لبنان “ممتن دائما للمملكة العربية السعودية على مدى عقود من دعمها لمؤسساتها الوطنية”.

وتوجه الحريري إلى جميع حلفاء لبنان، داعيا إياهم إلى التضامن لدعم ذلك البلد “في الوقت الذي يستعيد فيه استقلاله وسيادته ليعود مجدداً منارة للتنوع والازدهار الذي يثير إعجاب العالم أجمع”. (CNN)