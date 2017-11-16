تحقيقات رسمية : ” داعش ” خطط لتفجيرات في ألمانيا بسيارات موجهة عن بعد

تحقيقات رسمية : ” داعش ” خطط لتفجيرات في ألمانيا بسيارات موجهة عن بعد

قالت تقارير صحفية في ألمانيا، الخميس، إن مجموعة من إرهابي تنظيم داعش خططوا لتنفيذ تفجيرات باستخدام سيارات موجهة عن بعد، منها تفجيرات في ألمانيا أيضاً.

واستندت صحيفة “كولنر شتات أنتسايغر” وصحيفة “اكسبريس” الصادرتان في مدينة كولونيا الألمانية في تقريرهما بهذا الشأن إلى تحقيقات رسمية وقالتا إن أعضاء هذه المجموعة من المسلمين الألمان الموالين لتنظيم “داعش” يقودهم الشقيقان عمر ويوسف د. من مدينة هيرنه بولاية شمال الراين فيستفاليا واللذان يعتقد أنهما قتلا في غارات شنتها الولايات المتحدة على معاقل للتنظيم في سوريا.

وحسب الصحيفتين فإن الإرهابيين طلبوا تصميمات صناعة سيارة موجهة عن بعد. وحسب المحققين فإن دوائر في “داعش” تداولت مقاطع مصورة للتدريب على توجيه مثل هذه السيارات الموجهة عن بعد والمملوءة بالمتفجرات إلى هدفها.

وحسب تحقيقات الصحيفتين فإن الأخوين المذكورين ينحدران من أسرة إسلاموية متشددة تؤمن وتمارس العمل الميلشيوي. وحسب المحققين فإن الأخوين تربطهما علاقات وثيقة برجل “داعش” الأول في ألمانيا المدعو “أبو ولاء” العراقي. (DPA – DW)