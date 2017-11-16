ترامب متحدثاً عن كوريا الشمالية : كل الخيارات ما تزال على الطاولة

ترامب متحدثاً عن كوريا الشمالية : كل الخيارات ما تزال على الطاولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن كل الخيارات ما تزال على الطاولة فيما يتعلق بكوريا الشمالية.

جاء ذلك في كلمة له أمام البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، بعد عودته من الجولة الآسيوية.

وأضاف ترامب، أنه حرص، خلال زيارته إلى آسيا، على تكثيف الضغط ضد كوريا الشمالية.

وأشار إلى أنه نجح في إقناع كل من روسيا والصين، بضرورة زيادة الضغط على كوريا الشمالية، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ولفت إلى أن بلاده “لم تستبعد أي خيار من الخيارات المتاحة لها”.

وأعرب ترامب، عن ارتياحه بعد جولته التي زار فيها عددا من دول القارة الآسيوية، واستمرت لأكثر من 10 أيام. (ANADOLU)