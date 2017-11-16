ترشيح رابطة شبابية ألمانية لجائزة تقدير بعد تميزها في مساعدة اللاجئين و رعايتهم

رشحت صحيفة ألمانية محلية مجموعة من الألمان الذين اهتموا واعتنوا باللاجئين القاصرين في بلدتهم لجائزة التقدير.

وقالت صحيفة “فولكسفرويند” المحلية، أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن رابطة يوهانيتر المحلية، بمدينة الدراخ، بولاية زاينلاند بفالتس، تقوم بالاهتمام والرعاية بكبار السن، والعائلات والأطفال المحتاجين، منذ عقد من الزمن.

وأضافت أن مجال عمل الرابطة توسع في عام 2016، ليشمل أيضاً اللاجئين القاصرين، والذين لم يتم تأمين مسكن لهم من قبل مصلحة الصغار واليافعين (Jugendamt)، حيث كان أفراد المجموعة يقومون باستقبالهم في منازلهم في البداية، وقام أحدهم بإرسال شابين سوريين إلى منزل أهله.

وبعد ذلك، تم استئجار غرف لإسكان اللاجئين فيها، وتنوعت جنسياتهم بين سوريين، وأفغان، وصوماليين، وباكستانيين، فيما قامت المجموعة بافتتاح مأوى في البلدة لإقامة اللاجئين فيه، في أيار عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن النواة الأساسية للرابطة تتألف من 9 شبان وفتيات ألمان، وبين حين وآخر يأتي متطوعون و متدربون جدد للمساعدة والعمل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن التصويت للفريق عبر زيارة صفحتها ابتداءً من 16 من الشهر الجاري، أو بالاتصال على الرقم 0137822667501.