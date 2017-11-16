حمص : وفاة طفلة جراء سقوطها في ” مجرور للصرف الصحي ” .. و سلطات النظام ترفض إنارة الشارع خوفاً من سرقة الشبكة !

حمص : وفاة طفلة جراء سقوطها في ” مجرور للصرف الصحي ” .. و سلطات النظام ترفض إنارة الشارع خوفاً من سرقة الشبكة !

قالت وسائل إعلام موالية، أول أمس الثلاثاء، إن طفلة عثر عليها متوفية، جراء سقوطها في “مجرور للصرف الصحي” في حمص.

وكانت الطفلة “رشا الأيوبي” (5 سنوات) ذاهبة لشراء حاجيات، مساء الإثنين الماضي، ثم اختفت.

وعثر لاحقاً على الطفلة متوفية جراء سقوطها في مجرور للصرف الصحي بين دوار الفاخورة ودوار النزهة.

ونقل الإعلام الموالي عن رئيس الطبابة الشرعية في حمص قوله، إنه “لا آثار لجريمة على جسد الفتاة، وتوزع الإصابات على جسدها يدل على أنها سقطت بشكل عفوي، وسبب الوفاة هو قصور تنفسي حاد ناجم عن الغرق”.

كما نقل عن مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي قوله إنه “تم رد المجرور بالكامل باستثناء المقطع الذي سقطت فيه الطفلة والذي يبلغ طوله 4 أمتار و عمقه 2 متر”.

وكشف العضو في مجلس محافظة حمص (سلطات النظام)، علي جمعة أن المجلسان السابق والحاي مقصران لعدم اهتمامهم بإنارة الشارع، وأضاف أنه تقدم بعدة طلبات منذ ست شهور وتذرع مجلس المدينة السابق بخشيته من سرقة الشبكة في حال تم تركيبها، علماً الشارع المذكور يربط بين الأحياء الأكثر ازدحاماً في حمص.