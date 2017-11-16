رئيس تركيا و أمير قطر يستقبلان نجوم مسلسل ” قيامة أرطغرل “

استقبل الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان ؛ وأمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امس الأربعاء منتج المسلسل التركي المعروف “قيامة أرطغرل” واثنين من أبطاله.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن الزعيمين استقبلا في الديوان الأميري، بالدوحة، المنتج محمد بوزداغ والممثلين جنكيز جوشكون الذي يلعب دور “تورغوت ألب” في المسلسل؛ ونور الدين سونمز الذي يؤدي شخصية “بامسي ألب”.

كما شارك بطلا المسلسل والمنتج في مأدبة الغداء التي أقامها أمير قطر، على شرف الرئيس التركي.

ويواصل مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه، حيث يتابعه الملايين بالمنطقة، مترجماً أو مدبلجاً، عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.