روحاني : سرعة انهيار منازل شيدتها الحكومة في الزلزال يكشف عن فساد في إيران

روحاني : سرعة انهيار منازل شيدتها الحكومة في الزلزال يكشف عن فساد في إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن “سرعة انهيار منازل شيدتها الحكومة، في زلزال الأحد يشير إلى وجود فساد وقت بنائها”.

وبنيت بعض المنازل التي انهارت في الزلزال، الذي أودى بحياة 530 قتيلاً على الأقل إضافةً إلى آلاف المصابين الآخرين، في إطار خطة للإسكان منخفض التكلفة بدأها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عام 2011.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن روحاني قوله في اجتماع للحكومة الإيرانية: “عندما يصمد منزل بناه مواطنون في منطقة سرب الذهب وينهار مبنى أمامه شيدته الحكومة فهذا دليل على وجود فساد”، وأضاف: “واضح أن عقود البناء بها فساد”.

وكانت بلدة سرب الذهب الأكثر تضرراً من الزلزال الذي ضرب إيران بقوة 7.3 درجة، وهو الأقوى منذ أكثر من عقد.

وانتشرت صورة بين المواطنين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مبنى في سرب الذهب عليه آثار دمار قليل نسبياً بجانب مبنى آخر تعرض لدمار كبير، وهو من تلك المباني التي شيدتها الحكومة.

وأذكت هذه الصورة فكرة أن سوء حالة الأبنية الحكومية كانت سبباً في زيادة عدد القتلى والمصابين جراء الزلزال.

وقال روحاني، الثلاثاء، إن “أية أخطاء في تشييد المباني التي نفذتها الحكومة بمنطقة الزلزال ستخضع للمحاسبة”. (REUTERS)