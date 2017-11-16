عقاب صقر : الحريري عائد إلى لبنان و لكن على حزب الله أن يعود أيضاً

عقاب صقر : الحريري عائد إلى لبنان و لكن على حزب الله أن يعود أيضاً

رأى عضو “كتلة المستقبل” النائب عقاب صقر، أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون “خطير جدا”، محذراً مما سماه “محاولات لنقل الخلاف مع المملكة العربية السعودية من “حزب الله” الذي يقاتلها في اليمن، إلى خلاف بين المملكة ولبنان، وهو “ما نرفضه بشدة ونشجبه ولا مصلحة لنا فيه”.

واستغرب صقر، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، المطالبة بعودة الحريري بهذا الشكل، فيما قال الحريري أكثر من مرة إنه عائد إلى لبنان.

وأكد صقر أن “الحريري عائد إلى لبنان بالتأكيد، لكن يجب على حزب الله أن يعود أيضا إلى لبنان ويوقف تدخلاته في اليمن والعراق وسوريا، وغيرها”، معتبرا أن “في هذه العودة حل لكل مشكلاتنا، وكل حديث آخر مضيعة للوقت وتغيير للهدف”.