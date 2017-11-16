في البرازيل .. السجن لحصان بتهمة رفس سيارة ! ( فيديو )

وجد حصان في #البرازيل نفسه حبيساً خلف القضبان، بعد القبض عليه بتهمة رفس سيارة والتسبب بأضرار بالغة فيها.

وفوجىء مالك الحصان، باقتياد الشرطة جواده، وإيداعه في السجن، وذلك لاتهامه بالتسبب بالعديد من الأضرار لسيارة رفسها، في مدينة نوسا سنهورا شمال شرق البرازيل، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتسبب مقطع الفيديو الذي أظهر الحصان في سجن تابع للشرطة العسكرية، في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقاً لمالك الحصان وليام دوس سانتوس، فإن الاعتقال كان سخيفاً وتجاوز حدود المنطق.

وأضاف سانتوس، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “طلب مني أحد الأصدقاء استعارة الحصان، ولم أجد مانعاً في ذلك، وبينما كان يتجول به، جفل الحصان ورفس سيارة كانت تقودها سيدة، سارعت إلى الاتصال بالشرطة، فحضر أحد الضباط، وقبض على الحصان، واقتاده إلى قسم الشرطة”.