قمة بين أردوغان و بوتين و روحاني الأسبوع القادم في روسيا حول سوريا

قمة بين أردوغان و بوتين و روحاني الأسبوع القادم في روسيا حول سوريا

كشفت وكالة “الأناضول” التركية اليوم الخميس عن أن رؤساء كل من تركيا وروسيا وإيران سيعقدون قمة في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع القادم حول الأزمة السورية.

وذكرت الوكالة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى روسيا الأربعاء القادم للمشاركة في القمة الثلاثية “للنظر في الأزمة السورية”.

وأضافت أن المشاركين في القمة “سيتناولون آخر التطورات المتعلقة بالمنطقة عامة، وسوريا على وجه التحديد”.

جدير بالذكر أن أردوغان وبوتين التقيا وجها لوجه ست مرات، وأجريا 13 مكالمة هاتفية خلال العام الحالي.(DPA)