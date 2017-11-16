قوات سوريا الديمقراطية : طلال سلو ” اختفى ” بعملية خاصة للاستخبارات التركية

نشرت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، بياناً، أعلنت فيه عن موقفها إزاء انشقاق الناطق باسمها “طلال سلو” وتوجهه إلى مناطق “درع الفرات”.

وجاء في بيان القوات أن “الرأي العام تابع قضية اختفاء أثر العميد طلال سلو الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية و أصبح عنواناً للكثير من وسائل الإعلام ، و لتوضيح ملابسات ما حدث فإننا في قوات سوريا الديمقراطية نود التأكيد على أن العميد طلال سلو ، انضم إلى قواتنا مع فصيله بناء على رغبته ورغبة الفصيل في الانضواء تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، واستلم رسمياً مهمة الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية و كان قائماً على رأس عمله حتى لحظة فقدان الاتصال به”.

وأضاف البيان: “كان العميد طلال سلو موضع احترام و تقدير في صفوف قواتنا، قيادة وقاعدة، و يؤدي المهام الموكلة له بمهنية ،وبناء عليه كان يتعرض للكثير من الضغوط و الابتزاز من جانب الدولة التركية وصلت في بعض المراحل إلى تهديده بأبناءه المتواجدين في تركيا”.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة معلومة وجود أبناء سلو في تركيا، خصوصاً وأنه كان دائماً يهاجم تركيا وقواتها والقوات المتحالفة معها، في تصريحاته.

وتابع البيان: “منذ لحظة فقدان الاتصال به، تقوم قواتنا بالتحقيق في ملابسات هذا الاختفاء، علماً أنه قدم استقالته في وقت سابق، نتيجة بعض الضغوط و المشاكل التي كانت تعتري عمله، و لذلك فإننا نعتقد بأن اختفاءه هو نتيجة عملية خاصة للاستخبارات التركية وبالتعاون و التواطئ مع بعض أفراد أسرته”.

وختم: “إننا في قوات سوريا الديمقراطية ، نؤكد للرأي العام ، بأننا ماضون في عملنا و نضالنا ضد الإرهاب ، و المساهمة في بناء سوريا ديمقراطية ، لا مركزية فيدرالية حرة تليق بكل أبناء سوريا ، و أن أخوة الشعوب ستبقى ميزان عمل لنا ، بها نعبر عن هويتنا العسكرية التي لطالما حققنا الانتصارات من استلهام هذه الأخوة ، ولن تتأثر قواتنا ، بهذا الحدث ، و سنطلع الرأي العام فيما بعد على نتائج التحقيقات”.

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