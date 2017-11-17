إيران : طفل يخرج مبتسماً بعد 3 أيام أمضاها عالقاً تحت الأنقاض بسبب الزلزال

عثر رجال الإنقاذ في إيران، على طفل ما يزال على قيد الحياة بعد ثلاثة أيام من بقائه تحت الأنقاض عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين إيران والعراق.

وفقا لما نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، تم العثور على الطفل الذي تم انتشاله وظهر مبتسما وغير متأثر بالجروح التي تعرض لها.

ووصفت الصحافة الإيرانية الطفل بالمعجزة، كما تحول لأيقونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الوصول لأي بيانات عنه.

وتتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن أحياء تحت الأنقاض، ولم يتم العثور سوى على 4 أحياء خلال اليومين الماضيين.

وناشدت وكالات الإغاثة في إيران المواطنين التبرع بالبطانيات والمأوى والملابس والأدوية للناجيين.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الحدود بين إيران والعراق، مسفرا عن مقتل 530 شخصا على الأقل. (SPUTNIK)