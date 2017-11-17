العاشر دفاعاً عن بشار الأسد .. روسيا تستخدم الفيتو ضد تمديد التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

العاشر دفاعاً عن بشار الأسد .. روسيا تستخدم الفيتو ضد تمديد التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا

استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي لتمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لسنة.

وقبيل التصويت، وفي ختام مناقشات إجرائية سادها التوتر بين السفيرين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن الدولي، سحبت روسيا مشروع قرارها بعدما كان من المقرر طرحه للتصويت بعد الظهر، وهو عاشر فيتو روسي.

ولاحقاً، طرحت اليابان مشروع قرار يمدّد لـ30 يوما مهمة الخبراء الدوليين الذين يحقّقون في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، بحسب نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ومن شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق على كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة تحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.

وينص مشروع القرار الياباني على تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة لفترة 30 يوما، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدّم في غضون 20 يوما إلى مجلس الأمن “اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل” آلية التحقيق.

وطلبت اليابان من مجلس الأمن التصويت على مشروعها الخميس لكن مصادر دبلوماسية رجّحت أن يتم التصويت صباح الجمعة. (AFP)