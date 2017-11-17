بشار الجعفري يهاجم السعودية و ” بنو سعود ” و يبارك لها انضمام اسرائيل لجانبها ( فيديو )

17 نوفمبر، 2017
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شن مندوب بشار الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، هجوماً على السعودية، يوم الأربعاء الماضي، زاعماً أنها تعيش حالة من “الهستريا” بعد هزيمة مخططها في سوريا.

وقال الجعفري في بيان أدلى به في الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في سوريا” المقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية وقطر: “أهنئ زميلي مندوب السعودية على انضمام إسرائيل إلى متبنّي مشروع القرار الذي تحدث عنه للتو وقدّمه للجنة وهذا كفيل بكشف ما خفي من تحالف بين بلاده وبين إسرائيل .. إن ما يجري اليوم هو إساءة لقضية تعزيز حقوق الإنسان واستمرار تسييس هذه المسألة سيقوض يوماً ما عمل آليات التوافقية الدولية التي أنشأناها معاً في العام 2006”.

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5 آراء على “بشار الجعفري يهاجم السعودية و ” بنو سعود ” و يبارك لها انضمام اسرائيل لجانبها ( فيديو )”

  2. الجعفري نسي أن نظامه الذي يدافع عنه هو الامتداد الطبيعي للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين و ليس مجردحليف لها.

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  3. الحق ما بيزعل اللي قالو كلو صح عن اي حقوق انسان يعني ما ضل غير السعودية و اسرائيل تحكي عن حقوق الانسان

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  4. الجعفري يتكلم عن حقوق الانسان ويتهم السعودية في التعامل مع اسرائيل علمآ ان حكومة اسرائيل عندهم رحمة وشفقة اكتر منكم انت وسيدك بشار يازوج العاهرة وهل نسيت يا جعفري ان سيدك بشار ابن حافظ الجحش البهرزي يهودي من اصول ايرانية ولهذا يا جعفري سكر فمك وسده بشي فردت شحاطة

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