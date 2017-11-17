بشار الجعفري يهاجم السعودية و ” بنو سعود ” و يبارك لها انضمام اسرائيل لجانبها ( فيديو )

شن مندوب بشار الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، هجوماً على السعودية، يوم الأربعاء الماضي، زاعماً أنها تعيش حالة من “الهستريا” بعد هزيمة مخططها في سوريا.

وقال الجعفري في بيان أدلى به في الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص القرار المعنون “حالة حقوق الإنسان في سوريا” المقدم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والسعودية وقطر: “أهنئ زميلي مندوب السعودية على انضمام إسرائيل إلى متبنّي مشروع القرار الذي تحدث عنه للتو وقدّمه للجنة وهذا كفيل بكشف ما خفي من تحالف بين بلاده وبين إسرائيل .. إن ما يجري اليوم هو إساءة لقضية تعزيز حقوق الإنسان واستمرار تسييس هذه المسألة سيقوض يوماً ما عمل آليات التوافقية الدولية التي أنشأناها معاً في العام 2006”.