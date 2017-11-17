بمواصفات جيدة و بيئة آمنة و صحية .. تدشين ” قرية الرحمة ” لإيواء الأسر المتضررة في إدلب ( صور )

بمواصفات جيدة و بيئة آمنة و صحية .. تدشين ” قرية الرحمة ” لإيواء الأسر المتضررة في إدلب ( صور )

دشنت في محافظة إدلب، الخميس، “قرية الرحمة” بالتعاون بين هيئة الإغاثة التركية (İHH)، ومؤسسة “راف” الخيرية القطرية.

وقال المنسق الميداني لمشاريع “İHH” في سوريا، “جنكيزخان أوزدمير”، في تصريح صحفي: “انتهت قرية الرحمة التي وضعنا حجر أساسها قبل عام”.

وأوضح أوزدمير أن القرية المبنية على مساحة 160 دونما في قرية “كلبيت”، تحوي 100 منزل مساحة الواحد منها 75 مترا مربعا، مخصصة للأسر المتضررة من الحرب.

وأضاف: “أمام كل منزل هناك مساحة 20 مترا مربعا تمكن الأسر من زراعة خضروات فيها”.

وحول مزايا المنازل، أشار أوزدمير إلى أن المنزل يتألف من غرفتي نوم، وغرفة جلوس، ومطبخ، وحمام.

وأكد أن القرية أنشئت بشكل يمكّن الأسر من العيش في بيئة آمنة وصحية، وتحوي على مدرسة ومسجد ومتجر ومركز صحي. (ANADOLU)